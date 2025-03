Bocce. Pappacena stabilisce un nuovo record del mondo nel tiro di precisione Risultato storico per l'atleta sarnese nel Campionato di Serie A della Raffa

Sabato, in occasione dell’incontro del Campionato di Serie A della Raffa tra A.F. Accessori Moda Kennedy e Cofer Metal Marche (terminato con il punteggio di 4-4), l’atleta Giuseppe Pappacena – classe 1992 di Sarno – ha stabilito il nuovo record del mondo nel tiro di precisione maschile Seniores, con il punteggio di 41.

“È un risultato importante che ho sempre sperato di raggiungere - ha commentato Giuseppe Pappacena -. È stata una grande emozione non solo per me, ma anche per i miei compagni che mi hanno incitato a concentrarmi fino all’ultima boccia. La ciliegina sulla torta sarebbe stata la vittoria, che avrebbe garantito 3 punti importanti alla squadra; però – ha concluso Pappacena –, il campionato è ancora lungo e ce la possiamo fare a centrare la salvezza”.

Il record, in attesa di omologazione, ha battuto quello di 36 punti, stabilito da Gian Luca Manuelli lo scorso mese di gennaio, durante l’incontro tra Sant’Angelo Montegrillo e Vigasio.