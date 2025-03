Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno, ko a testa alta con la Canottieri Napoli I salernitani restano in partita, poi crollano dopo l'inferiorità numerica

Ribadisce i tangibili segnali di crescita emersi nell’ultima uscita la Bitdrome Circolo Nautico Salerno che nell’incontro valevole per la quindicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 perde 21-12 con il Circolo Canottieri Napoli. Non esistevano alla vigilia troppi dubbi sull’andamento di un match che appariva segnato per la netta differenza di valori tra le due contendenti. I padroni di casa cedono però con l’onore delle armi, lottano con il coltello tra i denti

su ogni pallone ed escono dalla vasca con diverse indicazioni positive in vista dell’impegnativo finale di campionato. Pesa sulle proporzioni di un punteggio finale che non rispecchia fino in fondo quanto visto in acqua l’ingenuità con cui Strianese si fa espellere nel quarto tempo per gioco violento.

Il conseguente tiro di rigore e i quattro minuti di inferiorità numerica lasciano via libera agli ospiti che dilatano oltre misura il margine di vantaggio. Mister Fasano può essere certamente soddisfatto della personalità esibita dalla squadra che, al cospetto della prima della classe, non mostra alcun timore di sorta, gioca con

ordine, prova a ribattere colpo su colpo e non si disunisce quando gli avversari pigiano il piede sull’acceleratore piazzando gli strappi grazie ai quali provare a chiudere definitivamente le sorti dell’incontro.

Il campionato entra adesso nel vivo proponendo una serie di partite che sono alla portata dei gialloblu a patto però che il gruppo le interpreti portando in acqua la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo ammirato contro la truppa di Enzo Massa e la convinzione che giocando da squadra, forti delle fiducia acquisita nelle

ultime uscite, nessuna impresa è impossibile.

Nel post partita Walter Fasano commenta così la prova dei suoi. "I ragazzi sono stati eccezionali. Hanno tenuto testa alla prima della classe. Abbiamo fatto delle ottime cose sia in fase difensiva che offensiva, abbiamo subito, purtroppo, i soliti gol per disattenzione.

Sono contento però del fatto che siamo stati sempre in partita e a sei minuti dalla fine la partita è finita per l’ingenuità di un mio atleta. Ci resta un pizzico di rammarico perché stavamo giocando testa a testa con la prima della classe. Ribadisco però che i ragazzi sono stati eccezionali".



BITDROME POL. C.N. SALERNO-AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 12-21( parziali 2-6, 4-5, 5-2, 1-8)

POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa 2, E. Pignataro, A. Roscigno, A. Di Somma 1, M. Malandrino 1, M. Malandrino, L. Fileno 1, S. Cucciniello 2, K. Della Monica 2, A. Strianese 1, F. Luongo 2, D. Giarletta, Alfinito M.. All. Fasano

AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI: E. Caruso, S. Iacovelli 1, D. Cerchiara 1, M. Coda 1, G. Confuorto 2, V. Raia, D. Mutariello 6, M. Gargiulo 1, M. Parisi 1, V. Tozzi, B. Borrelli 5, U. Esposito 2, P. Fuorto, K. Guadagni 1. All. Massa

Arbitri: Romolini e Mazzoccoli

Note:. Uscito per limite di falli Coda (N) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 4/6 + 2 rigori e Napoli 8/9 + un rigore. Espulso Strianese (S) per gioco violento nel quarto tempo. Spettatori: 200 circa.