Scherma. Nedo Nadi protagonista ai campionati regionali Under 14 di sciabola Continua il percorso di crescita della società salernitana

Splendido weekend per gli atleti della Nedo Nadi Salerno, che hanno ben figurato ai campionati regionali Under 14 di sciabola tenutosi sabato 22 marzo a Sarno, al Polo Sportivo La Filanda, bissando i risultati dei colleghi spadisti della scorsa settimana.

Dopo più di dieci anni di stop nella specialità dell’arma da taglio, il nuovo gruppo sciabola della compagine di Piazza Casalbore, coordinato dall’istruttore Nicola Greco, presenta in gara le sue due prime nuove leve. Nella categoria classe 2013, il giovanissimo Gabriele Muscariello ha egregiamente combattuto sin dai primi assalti di giornata e si è arreso solo nell'incontro per la semifinale contro l'atleta partenopeo Amendola, offrendo comunque il meglio di sé, conquistando il settimo posto.

L'altro atleta salernitano in gara è stato il piccolo Luigi Greco, categoria Maschietti (2014), che ha sfoderato una grinta sorprendente ed è riuscito a salire, vittoria dopo vittoria, sul gradino più basso del podio (3°classificato), perdendo anch'egli solo l'assalto di semifinale contro colui che ha vinto la gara.

Soddisfazione da parte della società, nelle persone della presidente Teresa Russo e del maestro e consigliere regionale campano FIS Carlo Gallo, che si congratulano con l'istruttore Nicola Greco, coadiuvato dal tecnico Marco Benivento, per i risultati conseguiti. Ma le attività degli sciabolatori non si fermano qui: prossimo appuntamento a Nocera il 5 aprile per la prova nazionale Master (over 30), che vedrà in pedana ben otto atleti "senior" della Nedo Nadi Salerno.