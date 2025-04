Basket A2. Salerno Ponteggi corsara a Torino: si riapre la corsa salvezza Coach Nardone: "Ogni partita è una finale e ogni azione è la più importante"

Una Salerno Ponteggi ’92 bella, determinata e con la giusta dose di rabbia sportiva espugna il parquet del Torino Teen Basket e mette la freccia nella corsa salvezza in Techfind Serie A2. Una corsa che non è affatto finita, la bandiera a scacchi è ancora lontana: due turni ancora da disputare in regular season, l’obiettivo è provare ad evitare i playout. Il successo ottenuto in Piemonte per 51-71 non consente alle granatine soltanto di agganciare a quota 18 punti La Spezia e Moncalieri (prossima avversaria al PalaSilvestri, peraltro) al nono posto, ma anche di riportare a proprio favore la differenza canestri con Torino, che all’andata aveva espugnato Matierno 61-71.

Prestazione solida e ordinata, con una fase difensiva attenta e i 18 punti di una De Mitri in serata top (100% sia da due, sia da tre), i 17 di Orchi e i 15 di Oliveira. “Questa vittoria è il coronamento di questo mini ciclo di 25 giorni. Era la mia terza partita alla guida della Salerno Ponteggi ’92 ed aveva un’importanza rilevante. Non potevamo sbagliarla, nonostante il viaggio e la trasferta lunga. – ha detto coach Fabio Nardone al termine – Abbiamo messo in campo concentrazione e voglia facendo quel che ci eravamo prefissati. Siamo stati desiderosi di uscire da un periodo no ed intravedere un raggio di sole. Tutto questo ha prevalso sulle difficoltà oggettive del match contro una squadra che aveva la stessa voglia che avevamo noi: era uno scontro diretto e siamo riusciti a ribaltare anche la differenza canestri. Le ragazze hanno difeso duramente come facciamo da un mese a questa parte in allenamento, anticipando i palloni e chiudendo gli spazi sulle lunghe avversarie. Tutte sono state perfette”. L’allenatore entra nel merito della partita: “Nel primo quarto abbiamo un po’ accusato la stanchezza dovuta al cambio di ora e al viaggio, poi con la serenità e la fiducia ci siamo uniti e insieme a tutto lo staff, che ringrazio, abbiamo reagito d’orgoglio. Mi sento di dire che c’è stata tantissima qualità in campo. Stiamo lavorando tantissimo e queste ragazze mi sorprendono di giorno in giorno in senso positivo, per dedizione e attaccamento al progetto che stiamo portando avanti. Ringrazio la società e il presidente Somma che in questo periodo non ci fa mancare niente. Adesso azzeriamo tutto perché non abbiamo fatto ancora nulla. Ogni partita è una finale e ogni azione è la più importante. Ci alleneremo un’altra settimana per un altro appuntamento difficilissimo”.

TABELLINO - TORINO TEEN BASKET-SALERNO PONTEGGI

TORINO: Azzi, Fratamico ne, Paleari 5, Ppovic 2, Colli 19, Pieroni ne, Baima 2, Isoardi 3, Stawinska 9, Bifano ne, Giacomelli 17, Jankovic. Coach: Corrado

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 8/9 – Tiri Liberi: 3/8 – Rimbalzi: 47 (11+36, Azzi 11) – Assist: 12 (Azzi 5) – Palle Recuperate: 9 (Azzi, Popovic, Colli2) – Palle Perse: 21 (Popovic 7)

SALERNO: Oliveira 15, Valerio 7, Orchi 17, Scala, De Mitri 18, Esposito, Kirschenbaum 5, Yusuf 9, Scolpini, Vitali. Coach: Nardone.

Tiri da 2: 15/38 – Tiri da 3: 9/23 – Tiri Liberi: 14/21 – Rimbalzi: 37 (4+33, Yusuf 12) – Assist: 12 (Oliveira 5) – Palle Recuperate: 13 (Orchi, Kirschenbaum, Yusuf 3) – Palle Perse: 13 (De Mitri, Kirschenbaum 3)

Arbitri: Riggio-Caneva