Pallamano A1. Jomi Salerno, Vincent carica: "Pronti a dare tutto" Le salernitane vanno a caccia del pass per la finale scudetto

È il giorno della resa dei conti per la Jomi Salerno. Alle ore 18:30, al PalaSport di Pontinia, la formazione salernitana scenderà in campo per affrontare l’Adattiva Pontinia nella terza e decisiva gara della semifinale playoff del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Con la serie sull’1-1 dopo le prime due sfide, sarà la “bella” in trasferta a decretare chi potrà continuare a inseguire il sogno scudetto.

In casa Jomi si respira tensione positiva, ma anche grande determinazione, come sottolinea l’allenatore Thierry Vincent: «Ci aspetta una partita davvero impegnativa, perché in palio c’è la continuazione della stagione: chi perderà, infatti, dovrà fermarsi qui. Noi non vogliamo che questo accada. In questi giorni abbiamo recuperato le energie e ci siamo preparati al meglio, concentrandoci anche su alcuni aspetti tattici: piccoli aggiustamenti che però possono fare la differenza. Sappiamo bene quanto sarà difficile, anche perché quest’anno a Pontinia abbiamo sempre perso: in campionato, nella semifinale playoff e perfino nell’amichevole estiva di agosto. Ma ora siamo pronti a dare tutto».