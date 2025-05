Calcio a 5. Feldi Eboli, ultima di campionato: si decide la griglia play-off I salernitani sfidano L84 e attendono di conoscere i risultati provenienti dagli altri campi

Calcoli, speranze, incroci, supposizioni e controllo dei risultati. L’ultima giornata della regular season della Serie A 2024/2025 di calcio a 5 andrà così, con tutte le partite in contemporanea e con ancora verdetti che attendono esiti importanti come quello per la lotta salvezza e la definizione della griglia dei playoff scudetto.

Abbiamo già le magnifiche 8, compresa la Feldi Eboli, ma ancora nessuna piazza definita. O meglio, alcune si come quelle di Sandro Abate Avellino (8°), Napoli (3°) e AS Roma (4°), ma non le possibile rivali. Per Genzano, Pomezia, L84 saranno decisvi i risultati dell’ultima gara, così come per chi lotta per il primato.

Feldi Eboli a meno tre dalla capolista Meta Catania che sarà di scena a Napoli. Solo una sconfitta dei siciliani e una vittoria delle volpi porterebbe la squadra di Antonelli al primo posto in classifica. In caso di primo posto sarà derby con Avellino ai playoff, altrimenti l’avversaria delle volpi verrà fuori dal duo Pomezia – L84.

Quest’ultima sarà proprio l’avversaria dei rossoblù nell’ultima giornata, che potrebbe dunque ritrovarsi già settimana prossima nei playoff. In caso di vittoria di Pomezia e sconfitta di L84 i pometini salirebbero al sesto posto in virtù degli scontri diretti a favore. Ma, prima di tutti i calcoli e le congetture, c’è una gara da giocare. Le volpi tornano al PalaMaggiore di Leinì dove lo scorso anno sollevarono la Supercoppa Italiana e sono pronte ad affrontare la prova generale prima delle gare più attese dell’anno.

Lo sa bene Vincenzo Caponigro, il vice capitano della Feldi Eboli che sta vivendo una delle sue migliori stagioni in rossoblù, avendo superato la doppia cifra di gol in campionato, chiede ai suoi compagni massima attenzione contro una squadra che gli ebolitani non sono ancora riusciti a battere quest’anno:

“Prima la Roma, ora L84. Due gare perfette per prepararci al meglio ai Playoff ed entrare nel clima delle grandi sfide. Con Roma ce la siamo cavata bene, non era facile ricominciare dopo 3 settimane e abbiamo ripreso il cammino alla grande. Ora proveremo a conquistare i tre punti a Leinì e vediamo al termine della gara dove saremo in classifica. Sappiamo che loro sono una grande squadra, sia in Coppa Italia che all’andata in campionato è finita in pareggio e bisognerà dare quel qualcosa in più per riuscire ad avere la meglio”, le parole del numero 7 delle volpi ebolitane.

Gara in programma domani, domenica 18 maggio alle ore 20.45 con diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.