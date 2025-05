Pallamano A2. Rari Nantes Salerno, partita verità contro Nuoto Ancona La carica di Christian Presciutti: "Si dovrà combattere fino alla fine"

Sabato 24 maggio 2025, alle ore 17, presso la Piscina Simone Vitale di Salerno, la Check-Up Rari Nantes Salerno affronterà il Vela Nuoto Ancona per gara 3 di semifinale playoff del campionato di serie A2 maschile. Dopo il successo in gara 1 e la sconfitta ai rigori in gara 2, la serie si decide tutta tra le mura amiche: chi vince va in finale contro il Chiavari.

Un solo posto in palio per il turno che vale la promozione. La piscina Simone Vitale è pronta a trasformarsi in un fortino infuocato: la squadra ha bisogno di tutto il calore del pubblico giallorosso, chiamato ancora una volta a spingere i ragazzi oltre ogni ostacolo, fino alla fine.

“Mi aspetto una battaglia dove, come nelle altre già affrontate, si dovrà combattere fino alla fine", le dichiarazioni pre-partita di mister Christian Presciutti: "Sappiamo cosa dobbiamo migliorare rispetto a gara due. Siamo determinati e carichi per andare a conquistare la finale davanti ai nostri tifosi, che aspettiamo numerosi per spingerci verso un grande risultato”.