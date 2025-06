Salerno Basket ’92, nuovo colpo per il futuro: ingaggiata Martina Pandori Reduce da un'esperienza in Spagna, l'atleta ammette: "Mi è bastata una telefonata per accettare"

Il Salerno Basket '92 annuncia l’arrivo nel roster della stagione 2025/26 di Martina Pandori, guardia classe 2003, reduce da un'esperienza formativa in Spagna. Alta 1.77, dotata di un buon tiro dalla distanza e di caratteristiche da autentica combattente sul parquet, Pandori ha accolto con entusiasmo la proposta del club del presidente Somma: “Mi è bastata una telefonata con la società e una con coach Nardone per accettare. Praticamente ho detto sì in meno di 24 ore. - ha dichiarato la nuova granatina - Ho condiviso in pieno l’idea dell’allenatore sul mio ruolo e ho percepito una fortissima voglia di lavorare”.

Cresciuta cestisticamente nel settore giovanile del San Salvatore Selargius, squadra con cui ha disputato diversi campionati di A2, Martina ha scelto di vivere un'esperienza all’estero, trasferendosi al Magec Tíasper di Lanzarote, in Liga Femenina 2. “Un anno incredibilmente formativo che consiglio a tutte le giovani atlete. Vivere una cultura e una visione sportiva diversa da quella italiana mi ha arricchita sotto ogni punto di vista”, ha raccontato la giocatrice sarda relativamente alla scorsa annata.

Ora, il ritorno in Italia con rinnovate ambizioni e la voglia di affermarsi definitivamente nella Serie A2, questa volta con una diversa maglia e una nuova sfida da protagonista: “Ho un entusiasmo e una voglia pazzesca di mostrare il mio valore al basket femminile italiano. Sono convinta di essere nel posto giusto per farlo”.

In attesa della ripresa della preparazione, Martina è rientrata nella sua amata Sardegna per la pausa estiva, ma con la testa già rivolta al parquet: “Spero sia un’annata ricca di soddisfazioni. Saremo una squadra nuova e dovremo costruire rapidamente la giusta sintonia dentro e fuori dal campo. L’unione sarà la nostra forza. Sono sicura che ci divertiremo”.

La società del Salerno Basket ’92 accoglie Martina Pandori con grande entusiasmo, certa che il suo contributo sarà determinante nel percorso tecnico e umano del nuovo gruppo granata: “Martina ci ha colpito immediatamente per tenacia e voglia di mettersi in gioco, oltre ad essere una validissima atleta che potrà finalmente dimostrare il suo valore in A2. Mi sbilancio e dico che sarà una delle sorprese del prossimo campionato”, le parole del direttore sportivo, Aurelio De Sio.

Nel frattempo, Il club granata sta continuando a lavorare sul mercato. Presto saranno annunciate altre novità: “Stiamo cercando di dare una forte accelerazione a tutte le trattative in essere per consegnare a coach Nardone una squadra completa, affamata e con grande voglia di riscatto. Tutte le strategie sono condivise da tutti i componenti della società e, dopo i primi quattro innesti, siamo vicini a concludere le ultime operazioni”, conclude il dirigente. Terminata questa fase del mercato, la società ha l’obiettivo di aggregare alle senior anche tanti elementi del settore giovanile che possano crescere all’interno di un gruppo sano e con voglia di lavorare.