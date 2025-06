Givova Scafati, Mascolo: "Carico, non vedo l'ora di iniziare" Accordo triennale con il playmaker di Castellammare di Stabia

Bruno Muscolo entra nel roster della Givova Scafati. Il playmaker di Castellammare, classe '96, ha riamto un accordo triennale con il club gialloblu. "Dopo la firma di Caroti avevo detto che avremmo dovuto cercare altri giocatori di spessore e abbiamo mantenuto la promessa. - ha affermato Enrico Longobardi, responsabile area tecnica della Givova Scafati - Bruno forma con Lorenzo una coppia di playmaker di livello altissimo per la categoria, rappresentando una dichiarazione d’intenti chiara. Ora dobbiamo concludere bene con un altro colpo il settore italiani e poi essere bravi nello scegliere gli stranieri più adatti per questo gruppo".

"Poter tornare nella mia terra mi emoziona"

"Erano anni che ci facevamo la corte e alla fine ci siamo riusciti. - ha spiegato Mascolo - Scafati ha l’obiettivo di tornare in Serie A e il fatto che abbia scelto me per esserne uno dei leader mi riempie d’orgoglio. Sono un ragazzo di Castellammare di Stabia e poter tornare a giocare nella mia terra, davanti alla mia gente, mi emoziona molto. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare".

La scheda

"La Givova Scafati piazza il colpo di mercato con l’ingaggio di Bruno Mascolo. Il playmaker, nato a Castellammare di Stabia il 4 marzo del 1996, ha sottoscritto un accordo triennale con il club guidato dal patron Nello Longobardi. Velocità, grande attitudine al playmaking, leadership, capacità realizzativa e ottima propensione alla difesa fanno di questo atleta di 190 centimetri per 93 chili un elemento di assoluto rilievo per l’A2. Nella stagione appena conclusa a Treviso in serie A, Mascolo ha fatto registrare numeri importanti: 9,4 punti, 3,3 rimbalzi e 4,7 assist di media a partita. Proprio in quest’ultima voce statistica è risultato il 12esimo miglior giocatore della massimo campionato italiano, secondo tra gli italiani. La carriera sportiva di Mascolo è ricca di successi. I primi canestri da ragazzino con lo Stabia, a 15 anni è già in serie C. Poi gli scout di Torino lo individuano come un potenziale talento e lo convincono a trasferirsi giovanissimo in Piemonte. Con l’Auxilium fa il suo esordio in A2 ad appena 18 anni e la stagione successiva, sempre con Torino, conquista la promozione in massima serie. In A2 ha giocato anche con Mens Sana Siena, Napoli Basket, Aurora Jesi e Tortona, squadra con la quale ha vinto nel 2019-2020 la Supercoppa Lnp e i playoff ottenendo l’accesso in serie A. Negli ultimi 4 anni in massima serie è stato tra i migliori playmaker italiani. Dopo Tortona, dove raggiunge i playoff ed è convocato anche da Sacchetti in Nazionale, Mascolo approda a Brindisi. In Puglia conquista di nuovo la post season e gioca in Fiba Europe Cup. Poi c’è la Virtus Bologna: raggiunge la finale scudetto e fa il suo esordio in Eurolega. Quindi Treviso, lo scorso anno. E ora il suo futuro è solo gialloblu".