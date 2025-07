Salerno Basket ’92, Matteo Del Baso è il nuovo assistant coach "Onorato di lavorare con coach Nardone, le sue idee rispecchiano molto la mia visione"

Salernitano di fede e di nascita, coach Matteo Del Basso è il nuovo assistant coach del Salerno Basket ’92 in vista della prossima stagione nel campionato di Serie A2 femminile. A soli 27 anni, Del Basso affiancherà coach Fabio Nardone in questa nuova e stimolante avventura sportiva. Nonostante la giovane età, il tecnico campano ha già maturato significative esperienze nei settori giovanili maschili della Pallacanestro Baiano e del CAP Nola, società con cui ha anche lavorato come assistente in D1 maschile. Una crescita graduale e costante che ora lo porta a confrontarsi con un contesto di respiro nazionale.

Una chiamata arrivata inaspettatamente, come racconta lui stesso: “Lavorare a Salerno è per me motivo di orgoglio e di vanto, avendo sempre vissuto in provincia di Avellino. Ho sempre portato il granata con fierezza ed essere parte integrante del Salerno Basket ’92 per la prossima stagione sarà una spinta in più per fare bene”. Motivazione e determinazione sono i suoi punti di forza. “Questi aspetti faranno la differenza nel mantenere alta l’attenzione e la concentrazione durante tutto il nostro percorso. Credo fermamente che, oltre alle competenze tecniche e tattiche, siano le motivazioni personali a incidere maggiormente a questi livelli così competitivi”, sottolinea Del Basso, allenatore emergente tra i profili più interessanti del panorama campano.

Prima volta per lui nel basket femminile ma con idee chiare e grande curiosità: “Fino alla chiamata di Salerno non avevo mai preso in considerazione l’idea di lavorare in una squadra femminile, ma ho sempre ammirato la dedizione e l’applicazione con cui lavorano le donne. Dopo aver visionato alcuni video insieme a coach Nardone, sono rimasto colpito dalla grinta delle ragazze. Vanno oltre la tecnica: hanno garra e sono certo che sapranno entusiasmare il pubblico”. L’ingresso nello staff tecnico della Salerno Basket ’92 rappresenta un importante salto di qualità nella carriera del giovane coach. “Dopo il primo contatto con il presidente Somma, con cui è nata subito una bella sintonia, ho avuto modo di confrontarmi anche con coach Nardone. Le sue idee rispecchiano molto la mia visione: ho sempre creduto che alla base dei risultati ci sia la costruzione di un gruppo unito e sano. Ogni giocatrice deve lavorare per il bene collettivo, oltre che per il miglioramento personale. Lavorare con lui sarà un’occasione di grande crescita e apprendimento, tutti me ne hanno parlato benissimo e darò il massimo per essergli d’aiuto”, confessa Del Basso. La motivazione è altissima, l’entusiasmo contagioso: la Salerno Basket ’92 si arricchisce di una nuova figura giovane e competente, pronta a dare un contributo concreto al progetto tecnico in vista di una stagione ambiziosa nel campionato di Serie A2.