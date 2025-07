Cavese, ecco le date del ritiro a Rivisondoli: raduno il 14 luglio I metelliani si preparano alla nuova stagione

La Cavese si prepara per l'inizio della nuova stagione. Come comunicato dal club metelliano, per il secondo anno consecutivo, gli aquilotti saranno a Rivisondoli, in Abruzzo, location del ritiro pre-campionato degli Aquilotti, in vista della stagione sportiva 2025/26. Dal 25 Luglio al 10 Agosto i biancoblù svolgeranno le sedute di allenamento al Campo “Comunale”, con soggiorno presso il “Grand Hotel Europa”. I convocati agli ordini di Mister Prosperi si ritroveranno già da Lunedì 14 Luglio allo Stadio “Simonetta Lamberti” per le consuete visite mediche, test atletici e le prime sedute di allenamento.