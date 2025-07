UFFICIALE - Cavese, ecco Fusco jr! L'attaccante firma un biennale Il giovane attaccante aveva terminato il suo rapporto con la Salernitana

La Cavese riparte da un giovane talentino salernitano. Il club metelliano ha ufficializzato l'accordo con Gerardo Fusco. Il figlio dell'ex bandiera della Bersagliera Luca, allenatore fino allo scorso 30 giugno della Primavera granata, ha firmato un biennale con il club blufoncè. Di seguito, la nota dei metelliani: "Cavese 1919 rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Gerardo Fusco.

Nato a Salerno il 18 Maggio 2005, svolge tutta la trafila del settore giovanile della Salernitana sino alla prima squadra con la quale vanta 1 presenza in Serie A e 2 in Serie B.Figlio d'arte: il papà Luca mosse i primi passi tra i grandi con la casacca blufoncè nella stagione 1996/97, conclusasi con la vittoria del campionato di Serie D. La scorsa stagione, 11 reti in 20 gare nel campionato Primavera 2. Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027".