Pallanuoto A1. Rari Nantes Salerno, arriva la riconferma per Gennaro Parrilli Vicecapitano e colonna storica della prima squadra, sarà ancora giallorosso

La Rari Nantes Nuoto Salerno è lieta di annunciare la conferma per la stagione 2025/2026 di Gennaro Parrilli, vicecapitano e colonna storica della prima squadra.

Classe 1993, salernitano, giallorosso fin da quando aveva solo 10 anni, Parrilli è uno dei simboli della club. Da sempre punto di riferimento per compagni e giovani atleti, il “professore” continuerà a mettere al servizio della squadra la sua visione di gioco e l’attaccamento alla calottina.

In una stagione che si preannuncia impegnativa, anche per via della temporanea indisponibilità della piscina Vitale, il suo carisma e la sua capacità di amalgamare il gruppo saranno determinanti.

Le parole di Gennaro Parrilli: “Sono felice di indossare ancora la calottina giallorossa. Ci attendono tante difficoltà, ma sono certo che le supereremo tutti insieme. Un pensiero speciale va a Gianmaria e Carlo: sono stati due pilastri del nostro spogliatoio e li ringrazio per tutto ciò che hanno dato alla Rari. Auguro a entrambi il meglio per i loro nuovi progetti”.

Il commento del tecnico Christian Presciutti: “Gennaro fa parte del gruppo storico della squadra. È un giocatore che svolge un lavoro prezioso, spesso silenzioso ma fondamentale per me e per il gruppo. In una stagione di transizione come quella che ci attende, sarà un riferimento per i tanti ragazzi che entreranno in squadra”.

Le dichiarazioni del direttore sportivo Mariano Rampolla: “Parrilli è il veterano del gruppo, quello con più presenze in assoluto con la calottina giallorossa. La sua visione di gioco è ben nota, ed è unico nel suo ruolo nella rosa. Lo scorso anno, nonostante un inizio complicato a causa di alcuni infortuni, ha disputato un finale di stagione e dei playoff ad altissimo livello, risultando decisivo nella conquista della promozione. Il suo rinnovo è un tassello fondamentale per affrontare con equilibrio e maturità il campionato di Serie A1”.