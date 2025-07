Cavese, ecco gli orari dalla prima alla settima giornata Debutto di domenica per i metelliani

Sono stati resi noti gli orari della 1a alla 7a giornata di serie C. La Cavese debutterà domenica 24 in casa del Sorrento alle ore 18. Prima in casa con il Catania sabato 30 alle ore 18. Terza giornata in casa del Team Altamura domenica 7 alle ore 20.30. Quarta giornata con il Giugliano in posticipo di lunedì alle 20.30. Trasferta a Casarano domenica 21 per la quinta giornata alle ore 15. Turno infrasettimanale interno con il Latina alle 18.30 e poi settima giornata in casa del Monopoli alle 20.30.