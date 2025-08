Cavese, che tegola: grave infortunio per Peretti Subito una brutta notizia per mister Prosperi. Oggi il test con il Lanciano

Non inizia sotto la buona stella la stagione della Cavese. In vista del primo test match in quel di Rivisondoli previsto per oggi alle 17 contro il Lanciano, il club metelliano dovrà rinunciare a Manuel Peretti. Il difensore biancoblù nel corso della pre-season svolta al “Simonetta Lamberti”, ha riportato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di ieri si è sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione dello stesso presso Villa Margherita a Roma. Almeno cinque mesi di stop, con il calciatore che tornerà in campo direttamente nel 2025.

Altro stop, seppur meno grave, anche in attacco. Al test con il Lanciano non prenderà parte Adama Diarrassouba che pochi giorni fa ha riportato una distrazione al retto femorale della coscia sinistra.