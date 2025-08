Cavese, cinque gol in amichevole al Lanciano Gli aquilotti s'impongono con la doppietta di Fella e i gol di Sorrentino, Desiato e Fusco

Un pokerissimo per iniziare al meglio la stagione. La Cavese continua a lavorare nel ritiro di Rivisondoli e sorride con la bella vittoria per 5-0 sul Lanciano. Contro una delle nobili decadute del nostro calcio, gli aquilotti s’impongono con i gol di Sorrentino, la doppietta di Fella e poi le zampate di Desiato e Fusco.

La Cavese riparte dal 3-5-2 con l’assenza di Peretti, infortunatosi gravemente al ginocchio. Davanti mister Prosperi riparte dalla coppia Fella-Sorrentino. Proprio il numero sette inaugura la stagione con il gol dell’uno a zero che sblocca il match. L’attaccante arriva sul pallone vagante e in diagonale fa secco il portiere del Lanciano. Nella ripresa girandola di cambi: Prosperi si affida a Iuliano, Iurgens, Piana, Nunziata, Di Paola, Barone, Suplja, Macchi, Fusco, Guida. Resta in campo Fella che diventa protagonista: il numero dieci prima è freddo dal dischetto per realizzare il 2-0, poi è abile nel recuperare palla sugli sviluppi di una rimessa dal fondo e firma il tris. A chiudere i conti nel finale l’incornata di Desiato e poi il pokerissimo firmato Gerardo Fusco.