Cavese, Prosperi: "Squadra volitiva, ora il mercato per completare la rosa" Il tecnico dopo il 5-0 al Lanciano: "Sappiamo qual è il nostro obiettivo"

Fabio Prosperi si tiene strette le risposte arrivate dalla sua Cavese nel pokerissimo rifilato al Lanciano nel ritiro di Rivisondoli: “Primo test reale che abbiamo sostenuto dopo un lungo periodo di lavoro. Abbiamo fatto alcune cose buone ma in questo momento è fondamentale valutare e studiare cosa non funziona per arrivare pronti al debutto ufficiale in Coppa Italia. Ora dobbiamo pensare solo a lavorare senza pretendere tutto e subito dai ragazzi. Però c’è compattezza, unione, voglia di imparare a soffrire che ci dovrà contraddistinguere in questa lunga stagione. Siamo una squadra giovane, con un obiettivo chiaro e che dovrà saper soffrire perché altrimenti sarà difficile. Il nostro sguardo è proiettato alla prima di campionato, al netto del prestigio dell’impegno della Coppa Italia".

"Infortunio di Peretti una tegola"

Il discorso si sposta poi sui movimenti di mercato, con Prosperi che non nasconde la necessità di avere nuovi rinforzi, soprattutto alla luce del grave infortunio che fermerà per almeno quattro mesi il difensore Peretti. "Dobbiamo completarci però ho un gruppo di ragazzi che non si risparmia, che lavora duro e vuole apprendere. Ora dobbiamo sostituire Peretti perché in quel ruolo abbiamo solo Piana e servirà qualcosa per ampliare le rotazioni. Tifoseria? Spettacolare. Il loro calore è tutto. Vogliamo rispettarli e onorarli non solo attraverso i risultati ma con l’impegno e il sacrificio sin dagli allenamenti”.