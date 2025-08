Serie D, ecco i gironi: tutte le avversarie delle squadre salernitane Nocerina e Scafatese nel girone G, raggruppamento H per Paganese e Sarnese. Per la Gelbison è dura

La Serie D si prepara ad alzare il sipario sulla prossima stagione. Il massimo campionato dilettantistico, al via il prossimo 7 settembre, ritorna così al format a 162 squadre, l’ultima volta nella stagione 2016/2017. Resi noti gli organici dei vari gironi. Girone laziale-sardo per Nocerina e Scafatese, inserite nel raggruppamento G. Girone H invece per Paganese e Sarnese, alle prese con le squadre pugliesi. Scivola invece nel girone I la Gelbison, costretta a fare i conti con la Reggina e con le squadre calabresi e siciliane.

Di seguito, i raggruppamenti che vedranno impegnate le squadre salernitane:

GIRONE G

Ischia

Nocerina

Scafatese

Palmese

Budoni

COS Sarrabus Ogliastra

Monastir Kosmoto

Olbia

Sassari Latte Dolce

Albalonga

Anzio

Atletico Lodigiani

Cassino

Flaminia Civitacastellana

Montespaccato

Real Monterotondo

Trastevere

Valmontone

GIRONE H

Ferrandina

Francavilla

Barletta

Città di Fasano

Fidelis Andria

Gravina

Heraclea

Manfredonia

Martina

Nardò

Virtus Francavilla

Afragolese

Flegrea Puteolana

Paganese

Pompei

Puteoli Real Normanna

Sarnese

Taurus Acerrana

GIRONE I

Athletic Palermo

Castrumfavara

Città di Acireale

Città di Gela

Enna

Messina

Milazzo

Nissa

Nuova Igea Virtus

Paternò

Ragusa

Sancataldese

Reggina

Sambiase

Vibonese

Vigor Lamezia

Gelbison

Savoia