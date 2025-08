Cavese, nuovo rinforzo a centrocampo: ecco Maiolo Classe 2006, arriva in prestito dal Catanzaro

Un nuovo arrivo per la Cavese. Con una nota ufficiale, il club metelliano ha annunciato l'arrivo a titolo temporaneo dall’US Catanzaro 1929 sino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Karol Maiolo.

Nato a Crotone il 1 luglio 2006, una presenza in Coppa Italia con la prima squadra nella scorsa stagione, è stato poi uno dei trascinatori della Primavera 3 dei calabresi nella vittoria del campionato di categoria e la conseguente promozione in Primavera 2".