Cavese, colpo a centrocampo: ecco Munari

Il mediano è reduce da due stagioni all'Albinoleffe

Cava de' Tirreni.  

La Cavese rafforza il suo centrocampo. Il club metelliano ha chiuso l'acquisto di Davide Munari, mediano classe 2000.  Nato ad Asiago il 27 gennaio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Torino sino alla Primavera. Tra i “grandi” inizia la sua carriera con il Cesena vincendo il campionato di Serie D. Con i romagnoli in Lega Pro resta altre due stagioni prima di approdare al Piacenza. Negli ultimi due campionati con l’Albinoleffe, 4 reti e la partecipazione ai play off promozione, per un totale di oltre 140 gare tra i professionisti in carriera. Il calciatore si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027.

