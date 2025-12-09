Pallamano A1. Adrian Chirut è il nuovo allenatore della Jomi Salerno Nuovo corso tecnico per la formazione salernitana

La Jomi Salerno è lieta di annunciare la nomina di Adrian Chirut come nuovo allenatore della prima squadra. Nato a Suceava, in Romania, nel 1983, Chirut porta a Salerno una consolidata esperienza internazionale sia come giocatore che come tecnico, unita a una formazione di altissimo livello certificata dal conseguimento dell’EHF Master Coach e dell’EHF Pro Coaching Licence, ottenuti nel 2020. Chirut ha avuto una lunga carriera da giocatore, che lo ha visto per molti anni protagonista con l’University of Suceava Handball Club, prima di approdare alla Dinamo Bucure?ti Sports Club (2013-2015) e successivamente, nel 2015, all’Energia Handball Club.

Conclusa l’attività agonistica, ha intrapreso una carriera da allenatore articolata e ricca di esperienze in contesti sia maschili sia femminili. Dal 2016 al 2022 ha guidato l’University of Suceava Handball Club nel settore maschile, distinguendosi per risultati importanti e per la crescita complessiva del progetto sportivo. Nel 2022 è approdato allo SCM Gloria Buzau, per poi proseguire nel femminile assumendo la guida del CSM Slatina nella stagione 2022-2023. Nel 2023 ha lavorato con il CS Suceava, affiancando l’attività tecnica a quella accademica presso la ?tefan cel Mare University, mentre la sua esperienza più recente lo ha visto alla guida del CSJ Prahova nella stagione 2024-2025.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo tecnico:

“Ho scelto di firmare con la Jomi Salerno per vivere una nuova esperienza professionale e per scoprire una cultura diversa della pallamano, che sicuramente mi sarà utile in futuro. Un fattore importante nella mia decisione è stata la dirigenza del club, che mi ha convinto per la sua serietà e per l’impegno chiaro verso la performance. Inoltre, il fatto che la squadra partecipi anche alle coppe europee rappresenta una sfida e una motivazione in più. Arrivo con energia, ambizione e il desiderio di contribuire alla costruzione di una squadra unita e competitiva, pronta a ottenere risultati significativi. Sono entusiasta di conoscere questa squadra, condividere la mia esperienza e imparare anche da questa sfida internazionale”.

Queste, invece, le parole di Renato De Santis, direttore generale della Jomi Salerno:

“Adrian Chirut è il profilo che soddisfa le necessità della PDO di avere un tecnico che, sebbene giovane, possieda un’adeguata esperienza in campionati importanti come quello rumeno e che possa quindi accompagnare la squadra in un percorso di crescita in contesti sempre più evoluti. Convincere Adrian a sposare il nostro progetto non è stato semplicissimo, perché essendo un tecnico emergente nel suo paese ha ricevuto anche in questi giorni diverse offerte, ma ci ha colpito la sua serietà e professionalità nel mantenere una promessa fatta”.