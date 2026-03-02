Calcio a 5, la Feldi Eboli all'esame As Roma Futsal per la Coppa della Divisione I rossoblu a caccia del pass per la semifinale

La Feldi Eboli torna in campo per continuare il proprio cammino in Coppa della Divisione. Domani alle ore 19:00 i rossoblù affronteranno la AS Roma Futsal nei quarti di finale al PalaOlgiata di Roma: una sfida che mette in palio l’accesso alla semifinale e che rappresenta una nuova tappa verso un trofeo mai conquistato nella storia del club.

La Coppa della Divisione è diventata, partita dopo partita, un obiettivo concreto per la Feldi. Il percorso fin qui è stato lineare e convincente: vittoria nel triangolare preliminare a settembre, successo esterno contro il Benevento nei trentaduesimi, derby superato contro la Sandro Abate Avellino nei sedicesimi e netto 5-0 alla Fortitudo Pomezia negli ottavi. Un cammino costruito con continuità, qualità e una produzione offensiva importante. Ora il livello si alza ulteriormente. La Roma rappresenta un avversario strutturato, con esperienza e fisicità, capace di interpretare bene le gare a eliminazione diretta, in Coppa non esistono margini di errore.

“Già da inizio stagione pensiamo alla Coppa Divisione, è uno dei nostri obiettivi, è dura perchè sono tutte gare secche ma vogliamo arrivare fino in fondo - le parole di Venancio Cini Baldasso -. Il lavoro giornaliero è positivo, siamo un gruppo unito ed è la cosa più importante, certo i risultati contano ma un gruppo coeso non si vede solo da quello. A Roma dovremo essere concentratissimi per evitare quello che è successo a Cosenza, dove abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato, con l’approccio e la mentalità giusta riusciremo a centrare la qualificazione”.