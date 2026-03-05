Calcio a 5, gioia Sporting Arechi di Pellezzano: Under 15 vince la prima sfida

L’Under 15 femminile dello Sporting Arechi di Pellezzano conquista la prima storica vittoria nel campionato Figc di calcio a 5 femminile superando 3-2 il Rotondi al termine di una partita ricca di emozioni e decisa all’ultimo secondo di gioco. Le ragazze di mister Diego Ricco e mister Francesco Varriale regalano una prestazione di grande carattere, dimostrando quanto il gruppo sia cresciuto nel corso della stagione. Le padrone di casa partono forte e riescono a portarsi sul 2-0 grazie al primo gol di Giulia Andreola e allo splendido raddoppio su punizione realizzata da Sofia Morrone.
Il Rotondi però non si arrende e riesce a rientrare in partita, trovando il 2-2 a pochi minuti dal termine e rimettendo tutto in discussione. Quando la gara sembra ormai destinata al pareggio, arriva il momento decisivo: all’ultimo respiro ancora Sofia Morrone trova ancora la via della rete, battendo il portiere avversario e regalando allo Sporting Arechi una vittoria che resterà nella storia del club.
Un successo che assume ancora più valore se si considera il percorso fatto da queste ragazze: dopo diverse sconfitte iniziali dovute soprattutto all’inesperienza e al fatto di giocare sotto età, il gruppo ha continuato a lavorare con determinazione fino a raccogliere questa meritata soddisfazione.