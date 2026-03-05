Calcio a 5, gioia Sporting Arechi di Pellezzano: Under 15 vince la prima sfida Un gol di Sofia Morrone nel finale regala il successo

L’Under 15 femminile dello Sporting Arechi di Pellezzano conquista la prima storica vittoria nel campionato Figc di calcio a 5 femminile superando 3-2 il Rotondi al termine di una partita ricca di emozioni e decisa all’ultimo secondo di gioco. Le ragazze di mister Diego Ricco e mister Francesco Varriale regalano una prestazione di grande carattere, dimostrando quanto il gruppo sia cresciuto nel corso della stagione. Le padrone di casa partono forte e riescono a portarsi sul 2-0 grazie al primo gol di Giulia Andreola e allo splendido raddoppio su punizione realizzata da Sofia Morrone.

Il Rotondi però non si arrende e riesce a rientrare in partita, trovando il 2-2 a pochi minuti dal termine e rimettendo tutto in discussione. Quando la gara sembra ormai destinata al pareggio, arriva il momento decisivo: all’ultimo respiro ancora Sofia Morrone trova ancora la via della rete, battendo il portiere avversario e regalando allo Sporting Arechi una vittoria che resterà nella storia del club.

Un successo che assume ancora più valore se si considera il percorso fatto da queste ragazze: dopo diverse sconfitte iniziali dovute soprattutto all’inesperienza e al fatto di giocare sotto età, il gruppo ha continuato a lavorare con determinazione fino a raccogliere questa meritata soddisfazione.