Cavese, niente tifosi a Crotone: arriva lo stop del Tar

Confermato il semaforo rosso per i tifosi metelliani

Cava de' Tirreni.  

Niente da fare. Il TAR della Calabria ha respinto la domanda di sospensiva, del provvedimento Prefettizio di divieto di vendita di tagliandi per la gara Crotone-Cavese. Dopo l’iniziale apertura e il successivo stop arrivato nella giornata di lunedì, il club metelliano aveva immediatamente inviato ricorso nel rispetto della “dignità della tifoseria”, come annunciato dal presidente Lamberti. In mattinata però è arrivato il nuovo semaforo rosso. Per effetto della decisione del TAR, per il match di questa sera all'Ezio Scida è confermato il divieto di vendita di tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno. Coloro che hanno acquistato tagliando, potranno ottenere totale rimborso presso la "Cartoleria Tirrena" entro le ore 20,30 di questa sera, giovedì 5 Marzo. Una decisione che lascia però l'amaro in bocca, in turno infrasettimanale segnato dai passi indietro del Viminale come per Benevento-Catania e Potenza-Cosenza. 

