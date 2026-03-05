Cavese, niente tifosi a Crotone: arriva lo stop del Tar Confermato il semaforo rosso per i tifosi metelliani

Niente da fare. Il TAR della Calabria ha respinto la domanda di sospensiva, del provvedimento Prefettizio di divieto di vendita di tagliandi per la gara Crotone-Cavese. Dopo l’iniziale apertura e il successivo stop arrivato nella giornata di lunedì, il club metelliano aveva immediatamente inviato ricorso nel rispetto della “dignità della tifoseria”, come annunciato dal presidente Lamberti. In mattinata però è arrivato il nuovo semaforo rosso. Per effetto della decisione del TAR, per il match di questa sera all'Ezio Scida è confermato il divieto di vendita di tagliandi per i residenti nella provincia di Salerno. Coloro che hanno acquistato tagliando, potranno ottenere totale rimborso presso la "Cartoleria Tirrena" entro le ore 20,30 di questa sera, giovedì 5 Marzo. Una decisione che lascia però l'amaro in bocca, in turno infrasettimanale segnato dai passi indietro del Viminale come per Benevento-Catania e Potenza-Cosenza.