Cavese, Prosperi: "Crotone più forte, ora dobbiamo pensare al Picerno" Il tecnico si proietta già alla sfida di domenica: "Sarà uno scontro diretto fondamentale"

Una sconfitta che brucia. Fabio Prosperi fa i conti con una sconfitta che brucia. A Crotone arriva una Cavese scarica, fiaccata dalle energie spese con l’Audace Cerignola appena quattro giorni fa: “Purtroppo siamo arrivati a questa sfida con i problemi fisici di Awua e Loreto ma anche con qualche acciacco di troppo. Abbiamo trovato una squadra che in questo momento è più forte di noi e che è nel miglior momento. Dispiace però per aver preso il gol dello svantaggio nel momento in cui il Crotone non riusciva a spingere. Poi nel secondo tempo l’episodio del rigore ci ha tagliato le gambe. Non è corretto dire che ci siamo consegnati. Abbiamo provato a reggere la forza d'urto del Crotone e in parte ci siamo anche riusciti”.

“Col Picerno sfida importante”

Risparmiati anche alcuni dei titolari in vista della sfida con il Picerno di domenica sera: “Non possiamo permetterci di perdere calciatori in un momento chiave della stagione. Contro il Picerno sarà una partita importante, ma arriviamo da due gare molto complicate come Cerignola e Crotone e abbiamo portato a casa tre punti importanti. La gara di domenica sarà importante per entrambe ma non è scontro diretto drammatico. In questo momento saremmo fuori dai playout. Se recuperiamo Loreto e valutiamo le condizioni di Awua, potremo arrivare a quella partita in buone condizioni”.