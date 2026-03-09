Cavese, Prosperi gongola: "Classifica impensabile a inizio stagione, che gioia!" Il tecnico si gode il successo sul Picerno: "Ad inizio campionato ricordo cosa si pensava di noi"

Una vittoria pesantissima. La Cavese ruggisce, batte il Picerno e fa un salto importantissimo verso la salvezza. In attesa di capire quelle che saranno le decisioni della giustizia sportiva su Trapani e Siracusa, i metelliani non si lasciano distrarre e si tirano fuori dalla zona playout con una prova solida. Prestazione che lascia pienamente soddisfatto anche Fabio Prosperi: “Abbiamo disputato una partita di ottima qualità tecnica e grande attenzione tattica, concedendo pochissimo ad un avversario che sta facendo benissimo in questo girone di ritorno e che ha tanti interpreti importanti. Ero sicuro che non avremmo sbagliato la partita. In allenamento ho visto il gruppo attento, concentrato: li conosco bene e avevo la sensazione che avremmo fatto nostra la sfida”.

Il discorso si sposta ovviamente sulla classifica che ora sorride: “Siamo ampiamente fuori dalla zona playout – sottolinea Prosperi -. L’obiettivo, però, è ancora lontano e non so esattamente quanti punti serviranno per raggiungerlo. Sicuramente ne serviranno altri, ma con questa vittoria ci siamo messi in una posizione che a inizio stagione sembrava impensabile. Ricordo bene tutto quello che si diceva all’inizio del campionato: oggi la Cavese sarebbe salva e si sta giocando il suo campionato senza essere nelle ultime posizioni. Se vogliamo salvarci dobbiamo cercare di correre meno rischi possibile: magari non saremo perfetti, ma dobbiamo essere sempre molto attenti e centrati sul nostro campionato”.