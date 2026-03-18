Cavese, Cionek: "Per i miei quarant'anni voglio la salvezza" Il difensore blufoncè: "Con il Foggia sarà determinante"

Un leader difensivo. Thiago Cionek, ad un passo dai quarant’anni, vuole regalarsi un’altra grande soddisfazione. La Cavese gli ha affidato il ruolo di leader difensivo. Lo stopper ha risposto con una stagione al di sopra della sufficienza: “Questo campionato è stato un percorso per noi – le parole a Cavese Supporters -. Abbiamo alternato grandi partite e gare un po’ più negative ma adesso credo che abbiamo raggiunto maturità e consapevolezza di quello che siamo. Ci attendono due sfide chiave, con il Foggia sarà determinante”.

Cionek è anche leader di un gruppo molto variegato: “Abbiamo un gran bel mix nello spogliatoio con giovani, calciatori più esperti e altri che hanno giocato in categorie superiori. C’è Fella che conosce benissimo l’ambiente, Luciani che ha giocato 500 partite tra i professionisti e anche altri più “silenziosi” come Awua, che però in campo dà sempre un grande contributo. E poi ci sono i giovani che ci seguono e con grande spirito di sacrificio stanno dimostrando quanto la Cavese voglia la salvezza in C”.