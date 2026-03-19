Cavese, "Insieme si può": iniziativa per il sociale nel match con il Foggia Prevista una raccolta fondi per la sfida interna con il Foggia

Un nuovo progetto. Non si ferma la grande attenzione della "Cavese per il sociale". Sui social, il club metelliano ha annunciato l'attivazione di una nuova collaborazione. In occasione della gara Cavese–Foggia, di Domenica 22 marzo ore 12,30, prima e durante il match, nei settori Tribuna e Distinti dell’impianto di Corso Mazzini, sarà infatti possibile sostenere l’associazione attraverso una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di progetti gratuiti rivolti a bambini e ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico ma non solo.

L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione “Insieme Si Può” , attiva nelle tre province di Salerno, Napoli ed a Avellino, rappresenta un ulteriore passo nel percorso della Cavese 1919 volto a promuovere inclusione, sensibilità e attenzione verso le esigenze del territorio e delle persone più fragili, utilizzando il calcio come strumento di condivisione e supporto concreto. "La società invita tutti i sostenitori blufoncé a contribuire con un gesto di generosità, dimostrando ancora una volta quanto la forza della comunità possa fare la differenza", si legge nella nota.