Padel, nuovo test per lo Sporting Arechi di Pellezzano La compagine salernitana impegnata nella seconda giornata delle fasi provinciali

Dopo l’esordio assoluto nella Coppa Italia Tpra di padel, lo Sporting Arechi di Pellezzano si prepara ad affrontare la seconda giornata delle fasi provinciali con entusiasmo e voglia di crescere. I segnali emersi nel primo turno, due vittorie e prestazioni incoraggianti, rappresentano una base importante su cui costruire il percorso della società nel circuito.



Sabato e domenica, 21 e 22 marzo, le formazioni del club del presidente Alfonso Gaeta torneranno in campo sui campi del territorio salernitano, affrontando nuove sfide in tutte le categorie. Un impegno distribuito in 48 ore e che vedrà protagoniste le squadre maschili, femminili e miste.



La squadra Red sarà di scena sabato 21 marzo alle 11 sui campi del Terzo Tempo Village di San Mango Piemonte contro l'Ales. Per l’occasione, il roster si arricchisce con l’innesto dei padelisti Gaetano Scarpetta ed Enzo Turco. Sempre sabato, la squadra Orange affronterà l'Otb Army al Centro sportivo di Casignano, con gara inizialmente prevista alle 10,30. Anche in questo caso arrivano rinforzi: entrano infatti nella lista dei convocati Piero Ragone e Marco Pappalardo, pronti a dare il proprio contributo.



Nel pomeriggio di sabato, invece, spazio alla squadra femminile che è impegnata alle 15,30 sui campi del Karma Padel di Pellezzano contro le Karma Girls. A chiudere il programma sarà la squadra mista, che domenica 22 marzo alle 15:30 sarà impegnata in trasferta contro la formazione dell'Otb presso l'impianto di via Giulio Pastore a Salerno.



A fare il punto alla vigilia è Diego Ricco, responsabile del settore padel dello Sporting Arechi: “Dopo l’esordio avevamo bisogno di tornare subito in campo per dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Le prime partite ci hanno detto che siamo sulla strada giusta, ma anche che il livello del torneo è alto e richiede attenzione e crescita costante”.



Ricco sottolinea anche l’importanza dei nuovi innesti: “L’inserimento di Scarpetta e Turco nella squadra Red, così come quello di Ragone e Pappalardo nella Orange, ci permette di ampliare le rotazioni e alzare il livello competitivo interno. Sono giocatori che possono darci una mano sia dal punto di vista tecnico che dell’esperienza”.



Infine, uno sguardo agli obiettivi: “I risultati ci interessano fino a un certo punto. Vogliamo continuare a migliorare partita dopo partita, acquisire ritmo e consapevolezza. Se arriveranno anche le vittorie, sarà il segnale che il lavoro che stiamo portando avanti con coach Andrea Siano sta andando nella direzione giusta”.



