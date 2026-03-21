Cavese-Foggia, Prosperi: "Altro che gara trappola, servirà una grande prova" Il tecnico senza Loreto ma mette in guardia: "La classifica dei pugliese non deve ingannare"

Scontro diretto chiave. La Cavese aspetta il Foggia con la volontà di dare una sterzata forte alla corsa salvezza. Fabio Prosperi sa bene la posta in palio altissimo al Simonetta Lamberti e si appella allo spirito della sua squadra: “Ci attende una partita insidiosa e non possiamo pensare che sia una trappola. Non dovremo farci ingannare dalla striscia di sconfitte consecutive del Foggia né dalla sua classifica. Affrontiamo una squadra che ha qualità, investendo tanto nel mercato di gennaio. Basta leggere i nomi della rosa dei satanelli per capire che partita difficile sarà. Allo stesso tempo servirà scendere in campo con le stesse motivazioni che ci hanno contraddistinto”.

I nodi sono soprattutto sulle scelte di formazione, con Prosperi che fa pretattica seppur annunciando l'assenza pesante di Loreto: “Sto valutando qualche acciacco che è normale per questo momento della stagione. Però metterò in campo la formazione migliore senza farmi condizionare troppo anche dall’atteggiamento dell’avversario. Ci attende una sfida difficilissima, come quella con la Salernitana, con il Cerignola. Sappiamo qual è stato il nostro percorso, cosa abbiamo fatto per arrivare fin qui ma allo stesso tempo quanto impegno, attenzione, dedizione ci vorrà per fare un passo verso la salvezza”.