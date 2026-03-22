Cavese-Foggia, le probabili formazioni: Prosperi sceglie l’attacco pesante Lunch match rovente, i metelliani vogliono i punti salvezza. Dal 1' Fusco e Gudjhonsen

Una partita determinante per la corsa salvezza. La Cavese vuole mettere un mattone pesantissimo sul quale poggiare le sue certezze di permanenza in serie C. Al Simonetta Lamberti, in un lunch match rovente, i metelliani ospitano il Foggia (ore 12:30), nemico storico e in crisi nerissima. Una sfida che, in caso di esito positivo, potrebbe avvicinare sensibilmente la truppa di Fabio Prosperi ad un obiettivo ambito da inizio stagione e da archiviare quanto prima per evitare pericolosi affanni.

Il tecnico blufoncè, in conferenza stampa, ha parlato di “sfida insidiosa e molto più difficile rispetto a quanto racconta la classifica”. I metelliani si affidano alle nuove certezze di formazione, con Luciani, Cionek e Nunziata a proteggere Boffelli. Pesa l’assenza di Loreto. Diarrassouba e Macchi spingeranno sulle fasce, con Visconti ancora al centro del gioco al posto di un Awua non al top ma in panchina. Come mezzali Orlando e Munari mentre davanti l’attacco pesante Gudjhonsen e Fusco, entrambi in gol a Potenza.

Cavese-Foggia, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Diarrassouba, Orlando, Visconti, Munari, Macchi; Gudjhonsen, Fusco. Allenatore: Prosperi.

Foggia (3-4-3): Perucchini; Staver, Biasiol, Buttaro; Romeo, Garofalo, Pazienza, Dimarco; Liguori, Bevilacqua, D’Amico. Allenatore: Pazienza.