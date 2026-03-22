Feldi Eboli, vittoria pesante a Pomezia: Echavarria decide il match sul gong El Churro stende i locali a 50'' dalla fine. Foxes a -3 dalla capolista Catania

Vittoria pesantissima. La Feldi Eboli s'impone sul campo della Fortitudo Pomezia, imponendosi per 2-3 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di episodi. A decidere la sfida è ancora una volta Felipe Echavarria, “El Churro”, che contro i laziali sembra esaltarsi: seconda tripletta stagionale contro il Pomezia (dopo quella in Coppa Divisione) e prestazione da assoluto protagonista in una serata dal sapore dolcissimo per le volpi. Foxes ora a -3 dal Meta Catania capolista e pronte ad affrontare la Final Eight di Coppa Italia.

L’avvio è equilibrato ma vivace. È la Feldi a rendersi pericolosa nei primi minuti con Gui, mentre il Pomezia risponde con Miguel Angelo. Le occasioni si susseguono da entrambe le parti: Caponigro prova a rompere l’equilibrio per i rossoblù, Tiaguinho replica per i padroni di casa, ma i due portieri-capitani, Dalcin e Molitierno, si fanno trovare pronti. A spezzare l’equilibrio, poco prima della metà del primo tempo, è un episodio che fa discutere: calcio d’angolo per il Pomezia, la battuta arriva rapidamente e sorprende la difesa rossoblù, con Matteus libero di calciare e battere Dalcin. Restano forti dubbi sulla regolarità dell’esecuzione, sembrata anticipata rispetto al fischio dell’arbitro, come evidenziato anche dalle immagini, ma il direttore di gara convalida la rete tra le proteste della Feldi. La reazione delle volpi è immediata. Gui prova a suonare la carica ma trova un attento Molitierno, decisivo anche su Calderolli. Dall’altra parte è Dalcin a tenere in partita i suoi con un grande intervento su Lara, evitando il raddoppio.

Nella ripresa la Feldi alza ulteriormente i giri del motore. Selucio ed Echavarria ci provano in apertura, ma ancora una volta è Molitierno a opporsi. L’episodio che cambia l’inerzia arriva dopo cinque minuti: intervento duro di Lara su Felipinho, secondo giallo e Pomezia in inferiorità numerica. Le volpi ne approfittano subito e trovano il pareggio con Echavarria, rapido a finalizzare sotto porta. La gara resta apertissima. Gui continua il duello personale con Molitierno senza trovare il gol, mentre Dalcin è decisivo su Dudù in contropiede. Il Pomezia sfiora il nuovo vantaggio con Miguel Angelo, ma Lavrendi salva sulla linea. Poco dopo è Selucio a sfiorare il gol con una conclusione potente deviata sul palo. A tre minuti dal termine arriva il meritato sorpasso rossoblù: ancora Echavarria, che si inventa lo spazio e lascia partire un sinistro imparabile per l’1-2. Il Pomezia risponde subito con il portiere di movimento e trova il pareggio con Dudù, riportando tutto in equilibrio. Ma la serata ha un solo protagonista. A 50 secondi dalla sirena, “El Churro” colpisce ancora e firma la tripletta personale, regalando alla Feldi una vittoria pesantissima e dal gusto irresistibile.