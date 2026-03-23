Cavese-Foggia 0-0, lo sfogo di Casillo: "Rigori erano netti, meritiamo rispetto" La rabbia del numero uno dei satanelli: "Nulla contro la Cavese ma sono episodi cruciali"

Non è andata giù al presidente del Foggia Pasquale Casillo la direzione arbitrale di Simone Gauzolino nella sfida senza gol con la Cavese. Nel post-gara, la rabbia del massimo dirigente pugliese è esplosa, con nel mirino diversi episodi considerati controversi. Nel mirino del numero uno dei satanelli i due calci di rigori non sanzionati dal direttore di gara piemontese, nonostante una lunga revisione all'Fvs: “Non sono arrabbiato. Ho ringraziato i ragazzi, li ho abbracciati. Sono arrabbiato per i due rigori negati: gli episodi sono cruciali. Il Foggia va rispettato, senza nulla togliere alla Cavese. Gli arbitri non hanno voluto rivedere i gol. Sì, sono stato in Lega: abbiamo fatto tutti i passaggi necessari per farci conoscere. Vogliamo la normalità. I rigori erano netti. Cercheremo in tutti i modi di farci rispettare. La squadra sta iniziando a ingranare. Chiedo a tutti di starci vicino: non lo chiedo in termini economici”.