Cavese, niente sfida con l’Atalanta Under 23: il motivo Il club blufoncè costretto a restare a riposo nel prossimo weekend

Weekend di riposo. La pausa per le nazionali interessa da vicino anche la Cavese. Il club metelliano non scenderà in campo nel prossimo fine settimana. Le convocazioni arrivate in casa Atalanta hanno portato al rinvio. Anche la Serie C, con una nota ufficiale, ha ufficializzato il rinvio: Atalanta-Cavese in programma il prossimo weekend al "Comunale" di Caravaggio per la 34esima giornata della Serie C Sky Wifi, è stata posticipata a Mercoledì 8 Aprile alle ore 20,30. Dopo il pareggio con il Foggia, il club metelliano dunque dovrà mordere il freno. La Cavese scenderà in campo conoscendo il risultato delle dirette concorrenti, contro un avversario che è reduce dalla sconfitta interna con la Casertana. Per i metelliani anche la possibilità di provare a recuperare calciatori non al top, con Awua che potrà aumentare il suo minutaggio dopo l'iniziale panchina di ieri.