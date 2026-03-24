Basket A2. Givova Scafati, a Torino per continuare la rincorsa alla vetta Mercoledì alle 20.30 nuovo impegno per la formazione dell'Agro

Non c’è sosta nel rush finale della stagione regolare di A2. Dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa con Cividale, la Givova Scafati è subito chiamata a una trasferta a Torino nel turno infrasettimanale (mercoledì 25 marzo, ore 20.30 al Pala Asti). La squadra di coach Vitucci è oramai a soli quattro punti dalla vetta della classifica. Per questo la sfida in terra piemontese rappresenta uno snodo importante in questa fase di campionato. Ma Torino è squadra ostica, soprattutto tra le mura amiche.

“Quando giocano in casa – spiega Marco Van den Hende, assistant coach gialloblu – sono la terza miglior difesa del campionato con appena 72 punti subiti e un record di 8 vittorie e 6 sconfitte. Non ci aspetta, quindi, una partita semplice. Inoltre, la coppia americana produce una media di 35 punti a partita e il supporting cast è sicuramente di esperienza. Noi, però, vogliamo continuare questo periodo positivo cercando un successo in trasferta che ci permetterebbe di proseguire nella scalata in classifica”.

Teague e , i due Usa di Torino, hanno punti e leadership in faretra. Soprattutto quest’ultimo, quarto miglior marcatore della A2, davanti a Caleb Walker, e terzo rimbalzista della Lega. Il pacchetto italiano vanta giocatori di grande esperienza come Cusin, Bruttini e Severini; atleti solidi del calibro di Schina e Tortù; e un giovane di prospettiva ma già efficace come Stazzonelli.

“Queste ultime gare di campionato assumono un valore determinante – rileva Caleb Walker – perché in un torneo così equilibrato ogni partita può fare la differenza nel ranking finale. Per questo andiamo a Torino consapevoli di affrontare una squadra valida, con giocatori di qualità. Ma al contempo sappiamo di avere i mezzi per portare a casa un successo”.