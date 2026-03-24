Cavese, pugno duro del Giudice Sportivo: ammenda al club Diverse le contestazioni al club. Sanzione anche per il Foggia

Nuova ammenda per la Cavese. Il club metelliano rientra anche nell'ultimo comunicato del Giudice Sportivo. Per gli aquilotti un'ammenda di ben mille euro con una lunghissima e dettagliata motivazione. Nel mirino il comportamento dei tifosi nel corso della sfida con il Foggia. Alla Cavese viene contestato una sanzione "per avere, i suoi sostenitori (il 90% dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato: al 31° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte; per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, esposto, per tutta la durata della gara, due striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 30/35 metri; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 67° minuto della gara, cinque petardi al di fuori del proprio Settore e precisamente nella parte retrostante tra la Curva e il muro perimetrale dell’impianto sportivo, senza conseguenze".

Le scelte arbitrali hanno fatto infuriare il Foggia. Ai satanelli ammenda di 500 euro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi tesserati (occupanti la panchina), consistiti, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, nell’aver colpito con un pugno la copertura in plexiglass della panchina da essi occupata, danneggiandola”.