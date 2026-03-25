Calcio a 5, per la Feldi Eboli è derby: parte la rincorsa alla Coppa Italia Alle 18:00 le foxes sfidano Napoli. Dalcin: "Voglio replicare il successo dello scorso anno"

Le Final Eight di Coppa Italia di Calcio a 5 prendono il via alle ore 18. La Feldi Eboli scende in campo e apre la manifestazione, nella gara inaugurale contro il Napoli Futsal. Un derby che vale subito un posto in semifinale, ma che porta con sé anche un significato ancora più profondo: è la sfida tra le ultime due vincitrici della competizione, un incrocio tra passato e presente, tra chi ha dominato ieri e chi vuole farlo ancora oggi. La Feldi si presenta a questo appuntamento inevitabilmente come la squadra da battere, il fardello che porta con se ogni campione. Di fronte ci sarà un Napoli pronto a giocarsi tutto in una gara secca, ferito ancora dal recente ko in campionato al Palasele, pronto a dare tutto in un derby che negli ultimi anni ha sempre regalato equilibrio, tensione e spettacolo. In partite come queste contano i dettagli, la gestione dei momenti e la capacità di restare lucidi quando la pressione sale.

Lo sa bene il capitano della Feldi Eboli, Carlos Dalcin, lui che ha giocato due finali di questa competizione in maglia rossoblù, prima sconfitto a Rimini nel 2021, poi con la fascia al braccio ad alzare nel cielo di Jesi la Coppa Italia 2025. Non solo, il capitano ha deciso anche l’ultimo derby di campionato contro il Napoli con un gol nei minuti finali: “Sarà una Coppa Italia molto equilibrata, sono tutte squadre forti, il nostro obiettivo è cercare di replicare quello fatto lo scorso anno ricordandoci come disciplina e grinta siano stati fattori fondamentali per ottenere il successo. Quello che abbiamo conquistato, però, è il passato, sarà un torneo totalmente diverso. Contro il Napoli sarà una partita durissima, simile ma anche molto diversa da quella di campionato, sia dal punto di vista fisico che mentale, sarà fondamentale saper interpretare i momenti e sfruttarli nel migliore dei modi”, le parole del numero 3 delle volpi alla vigilia del derby che vale la semifinale.