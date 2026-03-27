Cavese, orario insolito per il recupero con l’Atalanta Under 23 I metelliani scenderanno in campo in orario serale

Weekend di riposo. La Cavese fa i conti con il turno forzato ai box a causa degli impegni internazionali dell’Atalanta Under 23. Fa discutere però l’orario del fischio d’inizio sarà alle 20:30, un orario insolito per un recupero in infrasettimanale, soprattutto se paragonato agli altri due match delle U23 che si disputeranno lo stesso giorno (Inter U23-Trento alle 15:00, Juventus NextGen-Ternana alle ore 14:30).

Il motivo del rinvio è legato ai sette elementi di mister Salvatore Bocchetti che sono impegnati nei prossimi giorni a difendere la nazione di rappresentanza. Il club bergamasco lo ha reso noto anche attraverso un comunicato: "Federico Cassa, Lorenzo Riccio e Dominic Vavassori saranno impegnati con l’Italia U20 nell’amichevole contro l’Inghilterra, in programma venerdì 27 marzo alle 15.30 all’Athletic Center di Riano. Javison Idele e Federico Steffanoni (insieme al Primavera Marco Leandri) sono stati convocati invece dall’Italia U19 per l’Elite Round di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Albert Navarro è stato convocato dalla Spagna U19 per un mini torneo Elite in programma a Benidorm. Infine, Relja Obric prenderà parte agli impegni della Slovenia U21 nelle qualificazioni agli Europei 2027".