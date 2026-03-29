Pallamano, B. Genea Lanzara: vittoria nel big match con Gaeta I salernitani s'impongono con il risultato di 30-28 nello scontro al vertice

Impresa di carattere per la Genea Lanzara, che supera 30-28 il Gaeta al termine di una sfida intensa e spettacolare, andata in scena alla palestra Palumbo davanti a una cornice di pubblico straordinaria.

Il match, decisivo per la vetta della classifica del campionato di Serie B, ha confermato le attese della vigilia: equilibrio, ritmo elevato e grande agonismo. La formazione salernitana ha chiuso il primo tempo avanti sul 16-14, per poi allungare nella ripresa fino al massimo vantaggio di 22-16, dimostrando solidità e qualità di gioco.

Nonostante qualche difficoltà dai sette metri – con quattro rigori non trasformati – la squadra guidata dal tecnico Balogh ha saputo mantenere lucidità nei momenti chiave, respingendo il ritorno degli avversari e gestendo con maturità il finale di gara.

Determinante la prestazione tra i pali, con Coppola protagonista per gran parte dell’incontro e Chiappe decisivo nelle battute conclusive. Una prova corale di altissimo livello, in cui tutto il gruppo ha contribuito con cuore, grinta e determinazione.

Fondamentale anche il supporto del pubblico della Palumbo, autentico uomo in più, capace di trascinare la squadra nei momenti più delicati del match.

Grazie a questo successo, la Genea Lanzara consolida il primo posto in classifica, portandosi a +2 proprio sul Gaeta e rafforzando il vantaggio anche nella differenza reti negli scontri diretti (+8), un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa finale.

Due punti pesantissimi che avvicinano ulteriormente la squadra salernitana all’obiettivo playoff promozione in Serie Silver e che danno continuità a un percorso stagionale di grande valore.

La Genea Lanzara dimostra ancora una volta di essere squadra vera, capace di soffrire, reagire e vincere: un segnale forte al campionato.

GENEA LANZARA – GAETA 30 : 28

GENEA LANZARA: Moya, Milano A., Senatore M. 2, Merola 8, Senatore A., Milano C. 1, Fragnito 3, Coppola, Rella, Milano J. 1, Rufo, Vitiello 4, Vicinanza, Mendo 11. All: Balogh

Classifica: Genea Lanzara 20, Gaeta 18, Benevento 10, Fondi 6, Pontinia 2.