Basket A2. La Givova Scafati non si ferma più: Forlì ko e secondo posto Terza vittoria in una settimana per la squadra salernitana

La terza vittoria in una settimana e il secondo posto in classifica blindato, a soli due punti dalla vetta, confermano il trend di crescita della Givova Scafati. Nonostante l’ampio divario, in campo si è vista

una Forlì mai doma, falcidiata dagli infortuni, che per lunghi tratti della gara è rimasta viva e pienamente nel match. Crollando solamente nell’ultimo quarto (96-72 in favore di Scafati).

Il merito di Vitucci è aver sapientemente dosato le energie dei suoi giocatori. Che hanno risposto con nove giocatori a referto e ben sei in doppia cifra. Al solito apporto degli americani Walker e Allen, a Mascolo che quando decide di entrare in partita è devastante, si sono aggiunti un Caroti in splendida forma e Italiano che abbina sempre solidità e furore agonistico. Ma anche Iannuzzi e Nobili hanno fatto un gran lavoro, così come Chiera quando è stato chiamato in causa. Ora c’è qualche giorno per preparare le due prossime partite, che possono davvero rappresentare uno snodo importante in questo finale di campionato: sabato 4 aprile a Rieti e mercoledì 8 in casa con Brindisi.

“Per noi un altro passo in avanti, contro un avversario che ha fatto una partita intensa e gagliarda nonostante qualche infortunio di troppo - ha detto coach Frank Vitucci -. Abbiamo fatto più fatica di quanto sarebbe stato necessario, poi nell’ultimo quarto abbiamo preso il largo. Mi aspettavo che tentassimo di risolverla un po’ prima. In questa settimana abbiamo fatto tre partite faticose, dispendiose sia dal punto di vista fisico che mentale. Portiamo la partita a casa e guardiamo ai prossimi impegni. Entriamo nel mese finale di regular season che è molto avvincente. Sapendo che questo è un campionato molto aperto ed equilibrato. L’obiettivo è entrare nei playoff e continuiamo a perseguirlo. Davanti c’è un gruppetto di testa di squadre solide e noi dobbiamo pensare solo a giocare con intensità ogni partita”.



Givova Scafati – Unieuro Forlì 96-72 ( 25-18, 21-20, 28-26, 22-6)

Givova Scafati: Walker 17, Chiera 3, Iannuzzi 10, Mollura 4, Nobili 7, Allen 15, Italiano 10, Mascolo 14, Bartoli, Caroti 15. Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Forlì: Bossi 10, Gazzotti 3erer, Tavernelli n.e., Gaspardo n.e., Masciadri 5, Bonomi, Berluti, Aradori 11, Harper n.e., Stephens 10, Pinza 5, Pepe 28. Head coach: Antimo Martino, assistente Andrea Fabrizi .