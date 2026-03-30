Sporting Arechi Pellezzano, weekend positivo per il gruppo padel Le formazioni Woman e Orange in corsa per le fasi eliminatorie della Coppa Italia Tpra

Quello appena passato è stato un weekend intenso, fatto di conferme importanti e nuove speranze di qualificazione, ha accompagnato il cammino del gruppo padel dello Sporting Arechi di Pellezzano nella Coppa Italia Tpra. Le formazioni Orange e femminile sono tornate in campo offrendo prestazioni solide e nuovi segnali di crescita all’intero movimento.



Nel team Orange è arrivato il successo della coppia composta da Massimo Magliano e Mauro Cesarano, all’esordio assoluto nella competizione. Una vittoria preziosa, che mantiene vive le possibilità di accesso alla fase bronzo. Sconfitta combattuta, invece, per Salvatore Conte e Andrea Siano, capaci comunque di tenere testa agli avversari della formazione Boy del Salerno Padel Club.



Prosegue anche il percorso della formazione femminile, trascinata dal duo - ormai collaudato - composto da Francesca Amato e Irene Avellino, con le ragazze della Costiera amalfitana che hanno centrato la terza vittoria su tre incontri nella fase a gironi. Un ruolino da squadra matura, che fa sognare l’approdo quasi certo alla fase argento. In crescita anche Barbara D’Ambrosio e Barbara Manzo, protagoniste di un match sfortunato ma indicativo dei progressi tecnici mostrati nelle ultime settimane.



A tirare le somme è il responsabile della sezione padel, Diego Ricco, soddisfatto per l’atteggiamento generale del gruppo: «Il successo di Magliano e Cesarano è la conferma che l’esordio non li ha intimoriti: hanno giocato con carattere e qualità», commenta. «Anche Conte e Siano hanno fornito segnali interessanti: la sconfitta non cambia ciò che stanno costruendo. Il percorso delle ragazze, poi, parla da sé: Amato e Avellino stanno mantenendo uno standard altissimo, mentre D’Ambrosio e Manzo stanno crescendo e lo si vede chiaramente».



Ricco guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti, che coinvolgeranno nuovamente entrambe le squadre maschili: «Dopo Pasqua torneranno in campo le formazioni Red e Orange per l’ultima giornata dell’11 aprile prossimo: ci arriveremo con entusiasmo e consapevolezza. Il nostro obiettivo resta quello di valorizzare ogni atleta e consolidare la presenza dello Sporting Arechi nel movimento padelistico della provincia di Salerno», aggiunge.



A scendere in campo in questo turno sono stati: Mauro Cesarano, Massimo Magliano, Salvatore Conte, Andrea Siano, Irene Avellino, Francesca Amato, Barbara D'Ambrosio e Barbara Manzo.