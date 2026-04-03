Basket, colpaccio Givova Scafati: ecco Stefano Gentile Il capitano di Napoli passa in gialloblu: "Non ho esitato un secondo, qui per vincere"

Un colpo di mercato chiuso con una trattativa lampo: Stefano Gentile è un nuovo giocatore della Givova Scafati. “L’abbiamo ingaggiato in 24 ore”, rivela il patron Nello Longobardi, che ha guidato l’operazione insieme al direttore dell’area tecnica, Enrico Longobardi, e al general manager Franko Bushati. Nato il 20 settembre del 1989 a Maddaloni in provincia di Caserta, 192 centimetri, Gentile – figlio di Nando, uno dei miti della pallacanestro italiana, e fratello di Alessandro, ora all’Urania Milano e nella stagione 2324 in serie A proprio con la maglia della Givova Scafati – ha debuttato giovanissimo tra i senior con la Juvecaserta. Poi, dopo le prime esperienze in B1 e A2, ha vestito le canotte di alcune delle più prestigiose squadre italiane: Olimpia Milano, Virtus Bologna e Pallacanestro Cantù. E ancora, tra le altre, Reggio Emilia, Sassari e Trapani. Protagonista di tre promozioni dall’A2 alla serie A – Casale Monferrato (1011), Virtus Bologna (1617) e Trapani Shark (2324) – ha vinto anche due edizioni della Supercoppa italiana con Reggio Emilia nel 2015 e Sassari nel 2019. Sempre con i sardi, ancora nel 2019, ha conquistato una Fiba Europe Cup. Ha vestito la maglia della Nazionale con le selezioni giovanili under 18 e 20, ha esordito con l’Italbasket nel 2012 e vanta due presenze in azzurro con 29 punti totali realizzati.

Le dichiarazioni

“Eravamo già contenti di ciò che la squadra ci sta dando – ha proseguito il numero uno del club Longobardi – ma volevamo regalarci un innesto di alto livello. C’erano pochi nomi, tra i top italiani di serie A e A2 che potevano essere tentati dal cambiare canotta. Tra i primi c’era Stefano Gentile, seguito da diversi altri club anche di categoria superiore. Per questo ci siamo mossi con tanta velocità. Lui è motivato, ha rinunciato a due anni di contratto, oltre a questa parte finale di stagione, per cercare di vincere a Scafati”.

Gentile, che ha iniziato la stagione in Lba con il Napoli Basket, indosserà la maglia numero 22. “Una operazione lampo che porta un playmaker di grande qualità a Scafati – evidenzia il gm Bushati – per questo dobbiamo ringraziare il patron Longobardi e gli sponsor che hanno voluto investire un extrabudget per arrivare a questo giocatore”. Soddisfazione è stata espressa anche dal coach gialloblu. “Senza stravolgere l’assetto di questa squadra, già composta da buoni giocatori – rileva Frank Vitucci – abbiamo inserito un valore aggiunto come Stefano. Peraltro l’ho trovato altamente motivato. Noi vogliamo continuare a vincere, ma restiamo con i piedi per terra e lavoriamo sodo. Ci sono almeno altre sette squadre che non sono inferiori a noi. E questo campionato è molto equilibrato oltre che ricco di insidie. Ora l’obiettivo sono i playoff, che fino a qualche mese fa guardavamo dal basso, concludendo al meglio la stagione regolare”.

Il nuovo giocatore della Givova Scafati ha già effettuato oggi la prima sessione di allenamento con la squadra e sabato sarà tra i convocati per la trasferta di Rieti. “Quando si è presentata la possibilità di venire in questo club, non ho esitato – dice Stefano Gentile – ho immediatamente detto sì. Avevo voglia di una nuova sfida, sono onorato di essere stato scelto e sono pronto a dare il mio contributo. Fino al termine della stagione regolare ci sono cinque partite importanti, che potranno portarci a disputare i playoff. Metterò le cose che so fare al servizio della squadra, che sta facendo già grandi cose e non ha certo bisogno di un salvatore. Infine voglio ringraziare il patron Longobardi: per anni siamo stati avversari e ora finalmente siamo dalla stessa parte”.