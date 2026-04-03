Calcio a 5, Feldi Eboli all'esame Treviso Sfida ostica per i campani dopo la delusione della Coppa Italia. Ritorno romantico al 'PalaDirceu'

Dopo la delusione della finale di Coppa Italia, la Feldi Eboli torna in campo con la voglia di trasformare l’amarezza in energia, rimettendo subito nel mirino il campionato. Questa sera alle 20:30 le volpi affronteranno la Came Treviso in una sfida che vale punti pesanti per la corsa alle zone altissime della classifica, ma che avrà anche un significato profondamente simbolico. Per l’occasione, infatti, la Feldi farà ritorno nella sua vecchia casa: il PalaDirceu. Un luogo che profuma di storia, emozioni e ricordi, dove i rossoblù non giocano da oltre due anni, dall’ultima volta datata 15 marzo 2024.

Sarà inevitabilmente una gara particolare. Da una parte la necessità di voltare subito pagina dopo la finale persa contro la Meta Catania, dall’altra l’occasione di ritrovare entusiasmo in un ambiente familiare, pronto a spingere la squadra di mister Antonelli verso una nuova ripartenza. Le sconfitte, soprattutto quelle che arrivano all’ultimo atto, lasciano sempre qualcosa dentro. Di fronte ci sarà un Came Treviso da non sottovalutare, squadra organizzata e capace di mettere in difficoltà chiunque con intensità e qualità nelle rotazioni. Serviranno attenzione, lucidità e soprattutto fame, quella di una squadra che vuole dimostrare di aver assorbito il colpo e di essere pronta a riprendere la propria corsa. Una vittoria contro i veneti porterebbe a 5 i successi consecutivi in campionato per capitan Dalcin e compagni che, nonostante la sconfitta in Coppa, stanno disputando una seconda parte di stagione a tutto gas.

Per la Feldi sarà anche una partita di testa, oltre che di gambe. Ritrovare subito il ritmo gara, ricompattarsi mentalmente e trasformare la rabbia in motivazione sarà fondamentale per affrontare al meglio questo finale di stagione. Il ritorno al PalaDirceu aggiunge fascino e significato a una sfida che può rappresentare molto più di tre punti. È il ritorno alle origini, al luogo dove tante volte le volpi hanno costruito il proprio carattere e gettato le basi per i successi di oggi. E forse non poteva esserci scenario migliore per ripartire.