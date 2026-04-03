Pallamano A1. Jomi Salerno, sfida al Mestrino per chiudere con il botto Ultimo atto di regular season per le salernitane

Ultimo atto di regular season per la Jomi Salerno, che nella 22ª giornata del campionato di Serie A1 femminile sarà impegnata sul campo del Mestrino. Le salernitane arrivano all’appuntamento forti della recente vittoria contro Cassano Magnago, un successo che ha garantito matematicamente il secondo posto in classifica. Un traguardo importante, già acquisito, ma che non riduce la concentrazione del gruppo, intenzionato a chiudere al meglio la stagione. La sfida contro Mestrino rappresenta infatti un banco di prova fondamentale per mantenere alto il ritmo gara e prepararsi nel migliore dei modi alla fase playoff.

Dall’altra parte, Mestrino occupa attualmente la nona posizione in classifica con 13 punti ed è reduce dal pareggio esterno contro Casalgrande Padana. La formazione veneta guarda

con attenzione anche agli altri campi: decisivo sarà infatti il risultato della sfida tra Erice e Ferrara, con le estensi alle spalle in classifica e distanti sei lunghezze. Un’eventuale

mancata vittoria di Ferrara consentirebbe a Mestrino di ottenere la salvezza diretta, evitando i playout a prescindere dal risultato dell’ultima giornata.

La Jomi Salerno scenderà dunque in campo con l’obiettivo di confermare il proprio valore, consolidare il momento positivo e arrivare alla post-season con entusiasmo, fiducia e la

giusta mentalità vincente.