Cavese, trasferta con limitazioni con l'Atalanta Under 23 Imposto l'obbligo di fidelity card. A Caravaggio settore ospiti resterà vuoto

Nuove limitazioni. Il popolo della Cavese deve fare i conti con l'ennesimo semaforo giallo legati alle trasferte. Per il match di recupero della 34esima giornata di Serie C Sky Wifi Girone C, Atalanta U23-Cavese in programma al “Comunale” di Caravaggio il prossimo domani alle ore 20:30, la vendita dei tagliandi, esclusivamente per il settore ospiti, è stata destinata ai residenti nella provincia di Salerno ma solo se possessori di fidelity card “Cavese 1919”. I tagliandi saranno acquistabili fino alle ore 19. Il settore ospiti però resterà vuoto. Nessun tifoso della Cavese ha infatti sottoscritto la tessera del tifoso, nel nome della battaglia che gli ultras stanno portando avanti da anni. Così come per le sfide con Giugliano e Monopoli, precedenti in cui fu assunta la stessa presa di posizione, anche con l'Atalanta Under 23 la Cavese non potrà contare sul calore della sua gente.