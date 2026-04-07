Salernitana, col Trapani sarà emergenza: poker di assenti per Cosmi I granata fanno i conti con un finale di stagione con tantissime defezioni

La sconfitta con il Benevento e il momentaneo quinto posto in classifica. La Salernitana si lecca le ferite dopo la Pasquetta amara, fa i conti con una classifica che non sorride, anzi, lascia strascichi pericolosi. L’attuale piazzamento, dopo il sorpasso di Cosenza e Casertana, obbligherebbe la squadra granata a scendere in campo sin dal primo turno preliminare dei playoff per la promozione in serie B. Insomma, non il miglior viatico per quella che si preannuncia come una montagna ripidissima da scalare.

Tante defezioni

Per provare a ripartire servirà vincere a Trapani ma per Cosmi c’è da fare i conti con una situazione di squadra tutt’altro che positiva. Il Giudice Sportivo priverà il tecnico di tre calciatori: Achik e Tascone, in diffida, sono stati ammoniti e dovranno fermarsi per un turno ai box. Rischia più giornate invece Molina: l’attaccante è stato espulso a bordocampo, mentre era impegnato nel riscaldamento, per proteste contro la direzione di gara di Di Loreto. La veemenza con il quale ha incassato il cartellino rosso potrebbe costargli qualche turno in più di stop. E poi c’è l’infermeria. Preoccupa Berra: il difensore è rimasto negli spogliatoi all’intervallo della sfida con il Benevento per un problema muscolare che sarà valutato nelle prossime ore. Nuove valutazioni anche per Cabianca e Gyabuaa, seppur dalle parole di Scurto filtrerebbe ottimismo su un rientro per la Sicilia. Out invece Capomaggio.