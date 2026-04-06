Salernitana-Benevento 0-1, Maita: "Trionfo del gruppo, ci abbiamo creduto" La gioia del capitano giallorosso: "Vincere questo campionato non è stato facile"

"Oggi siamo su un altro mondo". L'abbraccio tra il capitano e il patron. Il Benevento sogna e si scioglie nella gioia di Maita. Il mediano, ad Ottochannel, racconta tutta la sua gioia: "L'obiettivo era tornare in B col Benevento perchè questo lavoro lo facciamo con amore. Per fortuna è andata bene, grazie ad un grande gruppo, ad inizio di anno non era facile. Persone che non s'erano mai conosciute. Non era così semplice come si dice. Abbiamo fatto un gran gruppo, abbiamo coperto le critiche e questo è il risultato”.

Poi sul campionato: "Di facile non c'è stato nulla, vincere a tre giornate dalla fine non era proprio per niente scontato. Siamo venuti per il presidente, visti i giocatori scelti non ho mai avuto dubbi. La situazione all'inizio era difficile, ma noi siamo venuti con la voglia di vincere. Quando l'ottieni con questi margini vuol dire che la squadra lo vuole. Ora stacchiamo un po' e pensiamo alla Supercoppa”.