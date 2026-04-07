Salernitana, nuovi timidi interessamenti per il club: Iervolino aspetta Fronte societario caldissimo: si apre la settimana che potrebbe portare al 'closing' con Rufini

Nel prossimo weekend Danilo Iervolino tornerà dagli Stati Uniti e conta di sistemare il nodo Salernitana. La volontà, nonostante le parole di stima e qualche piccolo cartellone esposto in suo favore da giovanissimi tifosi granata, resta quella di chiudere la sua esperienza con la Bersagliera. Tra venerdì e sabato sono previsti nuovi contatti con Cristiano Rufini per poter definire l’operazione di acquisizione del club da parte dell’imprenditore romano. I contatti tra le due parti sono continuati, sfruttando il lavoro dell’advisor Massimo Sarandrea e del presidente Maurizio Milan. Sullo sfondo però anche timidi interessamenti di altri imprenditori che hanno sondato il terreno, valutano la volontà di Iervolino di voler lasciare e ritenere chiusa la propria esperienza all’ombra dell’Arechi ma fanno i conti anche con i costi importanti per la gestione del club. Lo schema d'accordo reso noto a mezzo stampa e soprattutto le parole di Iervolino ("Lascio un club senza debiti e con cassa attiva") fanno gola ma bisognerà valutare con grande attenzione la solidità dei soggetti interessati, alla luce anche dei precedenti tutt'altro che rassicuranti degli scorsi mesi.

I dettagli dell’accordo con Rufini

La scadenza del preliminare sottoscritto fra Iervolino e Rufini ha come data il prossimo 20 giugno: Rufini dovrà fare un passo importante dopo la frenata di inizio settimana. Il patron di Antarees srl, società nelle quali confluirebbero le quote della Salernitana attualmente nella cassaforte della Salerno Coast Investment srl, dovrà nel giorno del rogito versare il 25 per cento dell’aumento di capitale, cifra che si aggira su 1.25 milioni. Solo dopo la firma dell’accordo definitivo arriverebbe la verifica della Figc, con sguardo proiettato poi alle fideiussioni. Iervolino venderà ad un prezzo simbolico: 1 euro. A questo si aggiungono due clausole: 6 milioni da incassare, se la Salernitana fosse promossa in B. L’acquirente dovrà riconoscerne 15, invece, in caso di promozione in serie A. E corrispondere a Iervolino il 20% sulla futura rivendita.