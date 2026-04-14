Pallacanestro femminile, serie C: il Basket Ruggi approda ai playoff promozione Le salernitane ora sognano la promozione in serie B

La squadra femminile del Basket Ruggi è approdata ai playoff di serie C e ora sogna la promozione in B. L’avventura nella post-season inizierà il 3 maggio ma il quinto posto conseguito nella stagione regolare rappresenta già un grande risultato per le ragazze allenate da coach Tommaso Pignata. Un gruppo giovanissimo e tutto “fatto in casa”, composto esclusivamente da ragazze cresciute nel vivaio della storica società salernitana che continua a confermarsi fucina di talenti e a essere competitiva in tutti i campionati a cui prende parte.

Un risultato che ha i nomi della capitana Miriam Galizia, di Andrea Di Tota, Camilla Corvo, Annachiara Langone, Martina Marino, Elisa Guaccio, Antonia Gorga, Giuseppina Gorga, Ludovica Muscari, Alessandra De Stefano, Francesca Guadagno e Flavia Gallo. Un roster affiatato e che inorgoglisce l’intero staff del Basket Ruggi.

“I playoff conquistati dalla nostra squadra femminile rispecchiano la filosofia e la tradizione della nostra società - dice il presidente Rino Pignata -. Siamo una realtà di quartiere, con un fortissimo radicamento sul territorio. Puntiamo sul valore del gruppo, da sempre. È un percorso che, dopo tanti campionati di alto livello, ci ha visti ripartire dalla base, dalle giovani del nostro vivaio, con lo spirito autentico dello sport, con ragazze animate da entusiasmo e che, prima che compagne di squadra, sono soprattutto amiche. Ed è con queste certezze che avviciniamo a una post-season in cui proveremo a sognare ancora”.