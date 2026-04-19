Basket A2. Givova Scafati, battuto Avellino: continua il sogno A1 Coach Vitucci: «Testa a Rimini, con idee chiare e tanta attenzione»

Otto in fila: le vittorie consecutive della Givova Scafati che conquistando il derby con Avellino (93-71) mantiene la testa della classifica insieme a Pesaro. Quaranta minuti: sono, invece, quelli che restano alla fine della regular season. Con i gialloblu che faranno visita a Rimini per continuare ad alimentare il sogno promozione. Sapendo che, adesso, il destino è solo nelle mani della squadra di Frank Vitucci. E poi c’è la serata di festa, con la Beta Ricambi Arena - PalaMangano stracolma e rumorosa. Il match è stato sempre nella mani dei padroni di casa, pienamente in controllo di una partita che era decisiva per le sorti del campionato. La risposta è stata positiva da parte di tutti, con cinque giocatori in doppia cifra: Walker, Italiano, il top scorer Allen, Mascolo e Chiera. Ma, soprattutto, in 9 a segno. E ora c’è solo la Rimini all’orizzonte.

«Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, davanti a un pubblico numeroso», ha detto coach Frank Vitucci. «Vedere il palazzetto così pieno è una soddisfazione per la squadra e il club. Abbiamo interpretato bene la partita, li abbiamo tenuti sui 70 punti che era il nostro obiettivo. Nella ripresa abbiamo anche sistemato qualcosa a rimbalzo e abbiamo messo tanta abnegazione e voglia in campo. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi. Ora testa a Rimini, con idee chiare e tanta attenzione. E’ sicuramente una grande chance, ma non l’ultima. Ed è anche una partita difficile. Inoltre, fino a qualche settimana fa non pensavamo di essere a questo punto. Prendiamo quanto di buono stiamo facendo e andiamo avanti».

Givova Scafati – Avellino Basket 93-71 (24-21, 24-14, 26-20, 19-16)

Givova Scafati: Walker 16, Chiera 10, Iannuzzi 7, Nobili 2, Gentile 4, Allen 20, Italiano 16, Mascolo 12, Bartoli n.e., Caroti 6.

Head coach Frank Vitucci, assistente Alberto Mazzetti.

Avellino Basket: Zerini 4, Lewis 19, Jurkataam 7, Chandler 13, Mussini, Donati n.e., Pini 2, Cicchetti 1, Pullazi 21, Fresno 4. Head coach Giovanni Di Carlo, assistente Emanuele Mazzalupi.